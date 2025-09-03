Les actions de Nova cotées aux États-Unis sont en hausse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 650 millions de dollars

3 septembre - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société israélienne Nova NVMI.O sont en hausse de 1,2 % à 240 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif fixé ** Le fournisseur de systèmes de mesure pour l'industrie des semi-conducteurs a annoncé tôt ce mercredi le prix () d'une offre de 650 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 0 % (CBs)

** Le prix de conversion initial de 320,16 $ représente une prime de 35 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** Les actions de NVMI ont terminé mardi en baisse de ~10 % à 237,16 $ après que la société ait annoncé avant la cloche une offre de 500 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris des fusions et acquisitions potentielles, le développement commercial et le développement de nouveaux produits et technologies

** NVMI prévoit également d'utiliser ~44,9 millions de dollars du produit pour payer les coûts des appels d'offres plafonnés

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions ont gagné ~20 % depuis le début de l'année. Elles ont atteint un record intraday de 291,99 $ le 7 juillet ** 6 des 7 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 1 la considère comme un "maintien" et le PT médian est de 300 $, selon les données de LSEG