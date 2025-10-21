 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 230,37
+0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Northrop chutent après que l'entreprise a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de Northrop Grumman NOC.N chutent de près de 2,2 % à environ 589,5 $ sur le marché préliminaire

** La société revoit à la baisse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement

** NOC s'attend à ce que les ventes en 2025 se situent entre 41,7 et 41,9 milliards de dollars, contre 42,05 et 42,25 milliards de dollars précédemment

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2025 dans une fourchette de 25,65 $ à 26,05 $, contre 25,00 $ et 25,40 $ précédemment

** Douze des 22 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus et 10 à "conserver"; leur prévision médiane est de 650 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 28,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NORTHROP GRUMMAN
592,350 USD NYSE -1,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank