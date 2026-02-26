Les actions de NextEra chutent après une offre d'actions de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fournisseur d'énergie américain NextEra Energy NEE.N ont baissé de 1,7 % à 93,59 $

** La société déclare qu'elle prévoit de vendre pour 2 milliards de dollars d'unités d'actions, avec une option de surallocation de 300 millions de dollars

** La société déclare que le produit net aidera à financer les investissements dans l'énergie et l'électricité et les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement du papier commercial

** La société indique que Wells Fargo Securities, BofA Securities, Citigroup et Mizuho seront les co-chefs de file de l'offre

** En incluant le mouvement de la séance, NNE a augmenté de 16,9 % depuis le début de l'année