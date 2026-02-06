Les actions de News Corp cotées en Australie chutent à leur plus bas niveau depuis 21 mois en raison d'une baisse des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 février - ** Les actions de News Corp cotées en Australie
NWS.AX chutent jusqu'à 7,5 % pour atteindre 37,46 dollars australiens, leur plus bas niveau depuis le début du mois de mai 2024
** Les actions chutent de 12,4 % depuis le début de la semaine et devraient connaître leur pire semaine depuis la fin février 2020
** La société de services de médias et d'information annonce un bénéfice net de 242 millions de dollars provenant des activités poursuivies au deuxième trimestre, soit une baisse de 21 % par rapport à l'année précédente
** NWS en baisse de 14,8 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer