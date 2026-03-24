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Les actions de Netgear bondissent suite à l'interdiction par la FCC des routeurs fabriqués à l'étranger
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour, commentaires d'analystes)

24 mars - ** Les actions du fabricant de routeurs WiFi et d'équipements de réseau Netgear NTGR.O ont augmenté de 11,3 % à 24,55 $ tôt mardi après que la Commission fédérale des communications des États-Unis a déclaré lundi qu'elle interdisait l'importation de tous les nouveaux routeurs grand public fabriqués à l'étranger, en invoquant des préoccupations de sécurité nationale

** Les actions de la société NTGR, basée à San Jose (Californie), ont bondi de 16,9 % à 25,78 $, leur plus haut niveau depuis le 11 décembre, enregistrant leur plus forte hausse quotidienne en sept mois ** La décision du régulateur est la dernière mesure de répression prise à l'encontre des équipements électroniques fabriqués en Chine. On estime que la Chine contrôle au moins 60 % du marché américain des routeurs domestiques

** L'ordonnance de la FCC n'a pas d'incidence sur l'importation ou l'utilisation des modèles existants et prévoit une exemption pour les routeurs qui, selon le Pentagone, ne présentent pas de risques inacceptables

** Stifel, qui recommande l'achat de NTGR, a déclaré dans une note que l'entreprise est bien positionnée pour naviguer dans ce changement de réglementation, car elle ne fabrique pas en Chine

** Bien que les sites de production actuels de l'entreprise soient à l'étranger, Stifel ajoute que le "statut de NTGR en tant que firme basée aux États-Unis avec une chaîne d'approvisionnement transparente et non conflictuelle rend probable une approbation conditionnelle"

** Avec la performance de mardi, les actions sont restées stables depuis le début de l'année contre une baisse de 6% pour le Nasdaq .IXIC , et ont perdu environ 33% par rapport à leur plus haut intraday de 52 semaines de 36,86 $ atteint le 9 octobre ** Sur les 4 analystes qui couvrent le titre, 3 le considèrent comme "achat fort" ou "achat", 1 comme "maintien"; PT médian de 36 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/03/2026 à 15:25:05.

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