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Les actions de Neocloud progressent alors que les résultats de SpaceX et de Super Micro témoignent d'une forte demande en matière d'IA
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 14:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions des entreprises américaines du secteur du « néocloud » progressent en pré-ouverture après que les résultats de SpaceX SPCX.O et de Super Micro SMCI.O ont confirmé la forte demande en matière d’IA

** CoreWeave CRWV.O bondit de 3,2%, Nebius NBIS.O gagne 3,7% et IREN IREN.O progresse de 4%

** Le chiffre d’affaires de SPCX au troisième trimestre bondit de 161% en glissement annuel, tiré par les revenus liés à l’IA , générés par les locations de néocloud, qui reposent sur le déploiement rapide de capacités de calcul et leur location

** SMCI affiche pour le premier trimestre un chiffre d’affaires et une marge bénéficiaire largement supérieurs aux estimations de Wall Street, signe d’une demande résiliente en centres de données dédiés à l’IA

** Les actions de SMCI et SPCX ont progressé respectivement de 11,7% et 7,8% mercredi

** Des inquiétudes émergent concernant l’augmentation des dettes, qui laisse moins de marge d’erreur aux entreprises, selon Piper Sandler, qui a revu à la baisse ses objectifs de cours pour CRWV et NBIS

** La société de courtage abaisse l’objectif de cours de CRWV de 153 à 124 dollars et celui de NBIS de 237 à 185 dollars

** Les coûts d’infrastructure élevés pourraient compliquer la pérennité de certaines entreprises du « néocloud »; la taille, la puissance et l’exposition aux clients finaux sont des facteurs déterminants – Piper Sandler

** À la clôture d'hier, l'action NBIS avait plus que doublé depuis le début de l'année, tandis que les actions CRWV et IREN affichaient respectivement une baisse de 13,2% et 29,5%

Valeurs associées

COREWEAVE
62,1300 USD NASDAQ +1,65%
IREN LTD
26,6200 USD NASDAQ -4,00%
NEBIUS GROUP RG-A
171,4500 USD NASDAQ +0,71%
SPACEX
147,9400 USD NASDAQ -0,01%
SUPER MICRO
32,4700 USD NASDAQ +1,15%
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