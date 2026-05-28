Les actions de Nebius bondissent de plus de 10 % après l'entrée au capital du fonds d'un ancien employé d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Nebius Group ( NBIS.O ), société spécialisée dans les infrastructures d'IA, a bondi de plus de 10 % jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que Situational Awareness, un fonds géré par Leopold Aschenbrenner, ancien employé d'OpenAI, soit devenu son principal actionnaire.

Ces gains placent le titre en passe d'ouvrir à son plus haut niveau depuis plus de deux semaines. Le fonds a déclaré détenir une participation de 5,6% dans Nebius, d'une valeur de près de 2,6 milliards de dollars mercredi.

Au 31 mars, Situational Awareness gérait 13,67 milliards de dollars, soit une croissance de 148% par rapport à la fin de l'année 2025. Il est dirigé par Leopold Aschenbrenner, qui faisait auparavant partie de l'équipe “Superalignment” chez OpenAI.

Cette équipe, qui s'efforçait de garantir que l'IA reste en phase avec les valeurs humaines, a depuis été dissoute.

Le pari sur Nebius témoigne d’une confiance dans l’entreprise en tant qu’acteur clé dans la course aux infrastructures d’IA. Au début du mois, Nebius a annoncé une multiplication par près de huit de son chiffre d’affaires trimestriel .