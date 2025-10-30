Les actions de Navan devraient ouvrir 7 % au-dessus de leur prix d'offre pour leurs débuts au Nasdaq

Les actions de Navan NAVN.O ont été indiquées pour ouvrir 7% au-dessus de leur prix d'offre publique initiale lors de ses débuts sur le marché jeudi, donnant à la société de technologie de voyage une évaluation potentielle de 7,13 milliards de dollars.