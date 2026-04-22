Les actions de National Healthcare Properties chutent de 3,7 % lors de leurs débuts au Nasdaq

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Les actions de National Healthcare Properties NHP.O ont chuté de 3,7 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq mercredi, après que le fonds d'investissement immobilier a levé 462 millions de dollars lors de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis.