Les actions de Nanya Technology bondissent de 10 % après une levée de fonds de 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte du paragraphe 2) par Faith Hung et Wen-Yee Lee

Les actions du fabricant taïwanais de puces mémoire Nanya Technology 2408.TW ont ouvert en hausse de 10% jeudi après avoir levé environ 2,5 milliards de dollars dans le cadre d'un placement privé auprès de SanDisk Technologies et d'autres entreprises afin d'accroître la production de puces avancées.

Cette levée de fonds intervient alors que les fabricants de puces augmentent leur capacité de production et que leurs clients cherchent à verrouiller leurs approvisionnements par le biais d'accords, dans le contexte d'une pénurie mondiale de puces mémoire déclenchée par le boom de l'intelligence artificielle. Cette pénurie a entraîné un resserrement de l'approvisionnement dans un certain nombre d'autres secteurs, notamment les smartphones, les ordinateurs et l'automobile.

Nanya Technology a dévoilé la vente d'actions pour un montant de 2,5 milliards de dollars mercredi en fin de journée à SanDisk Technologies, une unité de SanDisk SNDK.O , à l'unité Solidigm de SK Hynix 000660.KS , à Cisco Systems CSCO.O et à Kioxia 285A.T par le biais d'un placement privé .

Ils ont acheté des actions Nanya à 223,9 dollars taïwanais par action, soit un peu moins que le prix de clôture de 226,5 dollars taïwanais de mercredi. Les actions de Nanya ont grimpé jeudi à 249 dollars taïwanais.

La société a déclaré que le produit de la vente serait utilisé pour investir dans des installations industrielles et des équipements de production pour la fabrication de mémoires avancées.

SanDisk investit environ 31 milliards de dollars taïwanais (969,69 millions de dollars). Les trois autres entreprises investissent chacune environ 16 milliards de dollars taïwanais.

Parallèlement à cette prise de participation, SanDisk a déclaré avoir conclu avec Nanya un accord d'approvisionnement stratégique pluriannuel en vertu duquel l'entreprise taïwanaise lui fournira des produits DRAM.

Kioxia a également déclaré avoir conclu un accord de fourniture de DRAM à long terme avec Nanya, citant la forte croissance de ses activités dans le domaine des lecteurs d'état solide, stimulée par la demande en matière d'IA, et la nécessité de garantir des approvisionnements stables en DRAM.

La levée de fonds fait suite à l'annonce de SK Hynix mercredi, qui prévoit d'introduire ses actions en bourse aux États-Unis dans le courant de l'année, une opération qui pourrait rapporter jusqu'à 14 milliards de dollars.

(1 $ = 31,9690 dollars taïwanais)