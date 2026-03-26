Les actions de Nanya Technology bondissent de 10 % après un placement privé de 2,5 milliards de dollars

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Les actions du fabricant de puces mémoire Nanya Technology 2408.TW ont ouvert jeudi en hausse de 10 % après l'émission d'un placement privé de 2,5 milliards de dollars soutenu par des entreprises technologiques telles que Sandisk Technology.

Nanya Technology a annoncé la vente d'actions à Sandisk Technology, Cisco Systems, entre autres, par le biais d'un placement privé mercredi en fin de journée.