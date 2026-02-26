Les actions de Mosaic chutent après la rétrogradation de J.P. Morgan à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de la société d'engrais Mosaic MOS.N chutent de près de 1 % à 26,7 $ dans les échanges de pré-marché

** J.P. Morgan rétrograde le titre de "neutre" à "sous-pondéré"

** J.P. Morgan estime qu'il est difficile pour Mosaic dans l'environnement actuel de financer ses dépenses d'investissement d'environ 1,3 milliard de dollars et son dividende de 280 millions de dollars à partir de ses flux de trésorerie annuels liés à l'exploitation

** La société n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, pénalisée par une forte baisse de la demande de phosphate aux États-Unis qui a pesé sur les volumes de vente

** Mosaic est susceptible de connaître une année de baisse des bénéfices en 2026, selon le scénario de base - selon la société de courtage

** Vingt-et-un analystes considèrent l'action comme "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 33 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, MOS a augmenté de ~12% depuis le début de l'année