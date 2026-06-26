Les actions de Moderna remontent ; certaines sociétés de courtage revoient leurs objectifs de cours à la hausse

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26 juin - ** L'action Moderna MRNA.O a bondi de 12,7 % vendredi, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2024 et s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis début mars, après que le laboratoire pharmaceutique a organisé un événement destiné aux investisseurs et présenté son portefeuille de produits en développement

** Jefferies a relevé son objectif de cours pour le titre de 45 à 53 dollars, tandis que Piper Sandler a relevé le sien de 69 à 77 dollars

** Andrew Tsai, analyste chez Jefferies, a mis en avant des programmes à un stade précoce, principalement dans le domaine du cancer, qui pourraient « diversifier de manière significative » son portefeuille de médicaments, notamment des activateurs de lymphocytes T pour le myélome et le cancer de l’ovaire, divers antigènes anticancéreux en phase I/II, un actif en phase II contre la sclérose en plaques (MS) et des études sur la thérapie CAR-T pour le lupus (SLE). M. Tsai considère que les données de phase III sur le mélanome, attendues au second semestre 2026, constitueront « un événement majeur pour l’action MRNA ».

** M. Tsai a déclaré qu’en 2026, le chiffre d’affaires pourrait progresser de 10 % en glissement annuel, ce qui contribuerait à réduire la consommation de trésorerie et garantirait l’équilibre de trésorerie en 2028, et que d’ici 2027-2028, MRNA pourrait commercialiser plus de 7 produits dans les domaines des maladies respiratoires, de l’oncologie et des maladies rares

** Mani Foroohar, analyste chez Leerink, a écrit que, la direction de MRNA n’ayant pas mis à jour ses prévisions concernant les charges d’exploitation et la trésorerie, il pourrait y avoir « une réduction drastique ou une cession de licences de ce vaste pipeline à mesure que les programmes en phase avancée (, notamment les essais cliniques de plus grande envergure et plus coûteux), progressent ».

** L'action MRNA, qui menait vendredi la remontée du secteur de la santé, s'échangeait en dernière cotation à 67,99 $ contre un objectif de cours médian de 45 $, selon LSEG, qui recense 25 recommandations d'analystes: 4 « acheter », 17 « conserver », 3 « vendre » et 1 « vendre fortement »

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé d’environ 130 %, contre une hausse de 3,4 % pour le secteur de la santé du S&P 500 .SPXHC , qui a lui-même progressé de 2,8 % sur la journée