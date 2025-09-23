 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 868,00
+0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Micron Technology sont en hausse ; les résultats sont attendus après la cloche
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 18:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de Micron Technology MU.O ont augmenté de 2% mardi, le fabricant de puces mémoire ayant annoncé une forte augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels, attendus après la clôture de la bourse

** L'action a suivi la tendance générale du marché mardi, avec le Nasdaq .IXIC en baisse de 0,3%

** Les analystes s'attendent en moyenne à ce que MU déclare un chiffre d'affaires de 11,223 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 7,75 milliards de dollars il y a un an, et à ce qu'elle déclare des bénéfices de 2,86 $/action, contre 1,18 $ il y a un an, selon LSEG

** La société a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices au cours des huit dernières périodes de référence ** Le 11 août, Micron a revu à la hausse ses prévisions pour le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté du quatrième trimestre

** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 35 notes "achat fort" ou "achat", huit notes "maintien" et une recommandation "vente"

** Le PT médian à 12 mois sur MU a augmenté ces dernières semaines et était à 160 $ contre 150 $ le 23 août; le titre était à 167,80 $ en dernier

** Cette semaine, Morgan Stanley et Stifel ont tous deux relevé leurs prévisions sur le titre

** MU est en hausse d'environ 100 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 17,6 % pour le Nasdaq au cours de cette période

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
168,2300 USD NASDAQ +2,19%
NASDAQ Composite
22 671,00 Pts Index Ex -0,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank