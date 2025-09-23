Les actions de Micron Technology sont en hausse ; les résultats sont attendus après la cloche

23 septembre - ** Les actions de Micron Technology MU.O ont augmenté de 2% mardi, le fabricant de puces mémoire ayant annoncé une forte augmentation de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels, attendus après la clôture de la bourse

** L'action a suivi la tendance générale du marché mardi, avec le Nasdaq .IXIC en baisse de 0,3%

** Les analystes s'attendent en moyenne à ce que MU déclare un chiffre d'affaires de 11,223 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre 7,75 milliards de dollars il y a un an, et à ce qu'elle déclare des bénéfices de 2,86 $/action, contre 1,18 $ il y a un an, selon LSEG

** La société a dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices au cours des huit dernières périodes de référence ** Le 11 août, Micron a revu à la hausse ses prévisions pour le chiffre d'affaires et le bénéfice ajusté du quatrième trimestre

** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 35 notes "achat fort" ou "achat", huit notes "maintien" et une recommandation "vente"

** Le PT médian à 12 mois sur MU a augmenté ces dernières semaines et était à 160 $ contre 150 $ le 23 août; le titre était à 167,80 $ en dernier

** Cette semaine, Morgan Stanley et Stifel ont tous deux relevé leurs prévisions sur le titre

** MU est en hausse d'environ 100 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 17,6 % pour le Nasdaq au cours de cette période