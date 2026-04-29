Les actions de MercadoLibre chutent ; UBS abaisse sa note à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action de la société latino-américaine de commerce électronique MercadoLibre MELI.O recule de 2,4 % à 1 749,15 dollars, son plus bas niveau depuis trois semaines, lors des échanges de mercredi après-midi

** UBS a abaissé la note de MELI de « acheter » à « neutre » et a ramené son objectif de cours de 2.700 $ à 2.050 $

** MELI met en place une infrastructure solide en Amérique latine, mais depuis que la société a annoncé l'abaissement du seuil de gratuité des frais de livraison, des questions se posent quant à la date à laquelle ce cycle d'investissement pourra se traduire par une rentabilité, ont indiqué les analystes d'UBS dans une note

** UBS estime que les marges de MELI resteront sous pression et ne commenceront à se redresser qu'à partir de 2027-2028

** De plus, avec un cours-bénéfice de 39x/27x sur les estimations pour 2026/2027, les actions sont correctement valorisées lorsqu'on tient compte de la croissance à long terme par rapport à ses pairs, a déclaré UBS

** Sur les 25 courtiers couvrant le titre, 23 lui attribuent la note « achat fort » ou « achat », et 2 la note « conserver »; le cours cible médian est de 2.420 dollars, selon les données de LSEG ** Par ailleurs, le directeur général Ariel Szarfsztejn a déclaré à Reuters que MELI pourrait céder une partie de son portefeuille de prêts en forte croissance pour soutenir son activité de fintech, et a minimisé son expansion au Venezuela

** Suite à cette annonce mercredi, l'action MELI a reculé d'environ 13 % depuis le début de l'année et d'environ 22 % au cours des trois derniers mois