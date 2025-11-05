Les actions de McDonald's progressent à la veille de la publication des résultats, grâce à des stratégies de rabais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de mardi sans changement de texte)

5 novembre - ** Les actions de McDonald's MCD.N sont en hausse de 0,7 % à 298,35 $ ce mardi, à la veille de la publication de ses résultats trimestriels mercredi ** Wall Street surveillera probablement l'impact des récentes mesures prises par MCD pour stimuler les ventes dans l'ensemble de ses restaurants. En août, MCD a accepté de réduire de 15 % huit repas combinés populaires et de proposer des plats spéciaux à 5 $ et 8 $

** MCD devrait annoncer une croissance de 3 % du BPA ajusté à 3,33 $ sur des revenus de 7,1 milliards de dollars, en hausse de 3,2 %

** Le BPA ajusté a dépassé les attentes 5 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que les revenus ont atteint les estimations 4 fois au cours de la même période

** Parmi les 40 analystes couvrant MCD, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $337

** MCD est en hausse de 2,9 % depuis le début de l'année contre ~8 % pour l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .