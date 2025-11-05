 Aller au contenu principal
Les actions de McDonald's progressent à la veille de la publication des résultats, grâce à des stratégies de rabais
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition du BUZZ de mardi sans changement de texte)

5 novembre - ** Les actions de McDonald's MCD.N sont en hausse de 0,7 % à 298,35 $ ce mardi, à la veille de la publication de ses résultats trimestriels mercredi ** Wall Street surveillera probablement l'impact des récentes mesures prises par MCD pour stimuler les ventes dans l'ensemble de ses restaurants. En août, MCD a accepté de réduire de 15 % huit repas combinés populaires et de proposer des plats spéciaux à 5 $ et 8 $

** MCD devrait annoncer une croissance de 3 % du BPA ajusté à 3,33 $ sur des revenus de 7,1 milliards de dollars, en hausse de 3,2 %

** Le BPA ajusté a dépassé les attentes 5 fois au cours des 8 derniers trimestres, tandis que les revenus ont atteint les estimations 4 fois au cours de la même période

** Parmi les 40 analystes couvrant MCD, la note moyenne est "BUY" et le PT médian est de $337

** MCD est en hausse de 2,9 % depuis le début de l'année contre ~8 % pour l'indice S&P 500 des produits de consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Valeurs associées

MCDONALD'S
299,190 USD NYSE +0,94%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

