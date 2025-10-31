Les actions de Mayne Pharma chutent après que le trésorier australien a envisagé de bloquer l'offre de Cosette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le trésorier déclare que l'acquisition pourrait être contraire à l'intérêt national

*

Le projet de Cosette de fermer le site de Mayne à Adélaïde pourrait coûter 200 emplois, selon les médias

*

Un investisseur met en garde contre une décision qui pourrait entraver les futures opérations de fusion et d'acquisition en Australie

(Refonte et rédaction d'un rapport) par Scott Murdoch

Les actions de Mayne Pharma MYX.AX ont plongé de près d'un tiers vendredi après qu'il soit apparu que le trésorier australien envisageait de bloquer une offre de 672 millions de dollars australiens (435 millions de dollars) pour la société de la part d'un prétendant désormais réticent, Cosette Pharmaceuticals.

Cosette a fait une offre de 7,40 dollars australiens par action pour Mayne, basée à Adélaïde, en février, mais a depuis essayé de se retirer de l'accord, affirmant qu'une performance financière plus faible de Mayne avait eu un impact négatif important qui rendait l'accord nul et non avenu.

À la mi-octobre, un tribunal australien a rejeté la demande du fabricant américain de médicaments d'abandonner le rachat.

Mayne a déclaré dans un communiqué avoir été informé par Cosette que le trésorier australien Jim Chalmers avait indiqué que son "avis préliminaire était que l'acquisition proposée serait contraire à l'intérêt national" si Cosette mettait en œuvre un plan de fermeture de l'usine de Mayne à Adélaïde.

EMPLOIS EN JEU

Cosette a fait part de son intention de fermer l'usine en juin, et les médias locaux ont rapporté qu'une telle décision pourrait coûter 200 emplois. Il s'agit de l'une des deux principales usines de Mayne, l'autre étant située à Greenville, en Caroline du Nord.

"Nous nous battrons toujours pour les travailleurs australiens et c'est ce que nous avons fait", a déclaré Chalmers dans un communiqué.

"La sauvegarde des emplois australiens est un élément central de l'agenda économique du gouvernement et c'était une considération centrale dans cette affaire."

Un porte-parole de Cosette n'a pas souhaité faire de commentaire à Reuters.

Les actions de Mayne ont clôturé en baisse de 31,5 % à 4,25 dollars australiens, après avoir chuté de 40 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis août 2024.

Mayne a déclaré dans un communiqué que le trésorier n'avait pas pris de décision finale et que Cosette est tenu, en vertu de leur accord, de faire de son mieux pour obtenir son approbation de la transaction.

Il a ajouté qu'il avait demandé à Cosette de pouvoir communiquer directement avec le Conseil australien d'examen des investissements étrangers (FIRB) après que Cosette ait tenté de mettre fin à l'accord, mais que cette demande avait été rejetée.

En conséquence, Mayne n'a pas été en mesure de communiquer avec le FIRB, le trésorier ou toute autre agence gouvernementale compétente concernant le processus d'approbation ou les questions liées au site d'Adélaïde.

Bloquer l'opération parce que Cosette avait indiqué qu'elle pourrait fermer le site d'Adélaïde pourrait créer un précédent délicat pour les reprises australiennes si un acheteur souhaitait se retirer d'une opération litigieuse, a déclaré un investisseur.

"Cette décision est préjudiciable à l'ensemble des investissements en Australie et aux opérations de fusion et d'acquisition en général", a déclaré Manoj Jain, codirecteur des investissements de Maso Capital, un fonds de Hong Kong et un investisseur de Mayne.

"Une conclusion bien plus logique pour le trésorier serait d'approuver l'opération mais avec des conditions mineures", a-t-il déclaré, ajoutant que la prime de risque appliquée aux opérations australiennes pourrait augmenter.

(1 dollar = 1,5389 dollar australien)