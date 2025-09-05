Les actions de Lululemon chutent en raison de la faiblesse de la demande américaine et des problèmes tarifaires

Lesactions de Lululemon Athletica

LULU.O ont plongé de plus de 17% dans les échanges pré-marché vendredi après que le fabricant de vêtements de sport ait réduit ses prévisions de bénéfices annuels et de ventes, pénalisées par la tiédeur de la demande américaine et les coûts des droits de douane.

L'entreprise a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour le deuxième trimestre consécutif jeudi, alors qu'elle est confrontée à la pression exercée par la perte de parts de marché au profit de ses rivaux, à une toile de fond macroéconomique volatile et à des tarifs douaniers qui nuisent aux dépenses discrétionnaires des consommateurs.

Ses actions ont chuté de plus de 40 % cette année, les efforts visant à améliorer les ventes grâce à des lancements de produits hebdomadaires n'ayant que peu d'effet alors que les acheteurs américains se dirigent vers la période des fêtes de fin d'année.

"Nous avons laissé les cycles de vie de nos produits se prolonger trop longtemps dans un grand nombre de nos catégories principales", a déclaré la directrice générale Calvin McDonald lors d 'une conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats jeudi.

Les ventes comparables de son segment Amériques, le plus important, ont baissé de 1 %, tandis que les ventes internationales ont augmenté de 15 %.

"Les États-Unis sont à l'origine des bénéfices et les États-Unis s'effacent rapidement", a déclaré Randal Konik, analyste chez Jefferies, dans une note.

"L'augmentation de la concurrence ne s'arrêtera pas non plus, ce qui signifie que le bénéfice par action de LULU est affecté de manière permanente", a ajouté Randal Konik.

La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 12,77 et 12,97 dollars, contre 14,58 à 14,78 dollars précédemment.

Elle s'attend à un impact d'environ 240 millions de dollars sur sa marge brute de 2025 en raison de l'augmentation des droits de douane et de la suppression de l'exemption de minimis .

Le fabricant de vêtements de yoga, qui dépend fortement des points chauds des tarifs d'importation américains comme le Vietnam et la Chine continentale pour ses matières premières et sa fabrication, a été le destinataire de lourds droits de douane dans le cadre des politiques commerciales du président Donald Trump.

Le multiple cours/bénéfice prévisionnel de Lululemon, une référence commune pour évaluer les actions, est de 13,82, bien en dessous de celui de Nike NKE.N 39,21, selon les données compilées par LSEG.