 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 493,66
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de Lithium Americas bondissent alors que l'administration Trump cherche à obtenir une participation de 10 % dans le capital
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.N ont grimpé jusqu'à 6,10 dollars après la clôture du marché, soit près du double de leur clôture à 3,07 dollars mardi, alors que l'administration Trump cherche à obtenir une participation de 10 % dans le capital de la société ** Cette participation est recherchée dans le cadre d'une renégociation des conditions du prêt de 2,26 milliards de dollars accordé par le Département de l'énergie à la société canadienne pour son projet de lithium Thacker Pass avec General Motors GM.N , ont déclaré à Reuters deux personnes au fait des discussions

** Les actions de LAC ont augmenté de 70 % après la cloche à 5,22 $, leur plus haut niveau depuis avril 2024

** Au cours de la séance régulière du mardi, les actions de LAC ont clôturé en baisse de 7 %, donnant à la société une capitalisation boursière d'environ 750 millions de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions ont gagné 14,6 % ce trimestre, ce qui les place en hausse d'environ 3,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
58,590 USD NYSE -0,49%
LITHIUM
4,220 CAD TSX -7,46%
LITHIUM
3,070 USD NYSE -6,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank