Les actions de Lithium Americas bondissent alors que l'administration Trump cherche à obtenir une participation de 10 % dans le capital

23 septembre - ** Les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.N ont grimpé jusqu'à 6,10 dollars après la clôture du marché, soit près du double de leur clôture à 3,07 dollars mardi, alors que l'administration Trump cherche à obtenir une participation de 10 % dans le capital de la société ** Cette participation est recherchée dans le cadre d'une renégociation des conditions du prêt de 2,26 milliards de dollars accordé par le Département de l'énergie à la société canadienne pour son projet de lithium Thacker Pass avec General Motors GM.N , ont déclaré à Reuters deux personnes au fait des discussions

** Les actions de LAC ont augmenté de 70 % après la cloche à 5,22 $, leur plus haut niveau depuis avril 2024

** Au cours de la séance régulière du mardi, les actions de LAC ont clôturé en baisse de 7 %, donnant à la société une capitalisation boursière d'environ 750 millions de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions ont gagné 14,6 % ce trimestre, ce qui les place en hausse d'environ 3,4 % depuis le début de l'année