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Les actions de Lincoln International bondissent de 12,6 % lors de leur entrée en bourse à New York
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, lors de son introduction à la Bourse de New York, l'action de Lincoln International LCLN.N a progressé de 12,6 %, valorisant la banque d'investissement à environ 2,3 milliards de dollars .

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