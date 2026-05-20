Les actions de Lincoln International bondissent de 12,6 % lors de leur entrée en bourse à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, lors de son introduction à la Bourse de New York, l'action de Lincoln International LCLN.N a progressé de 12,6 %, valorisant la banque d'investissement à environ 2,3 milliards de dollars .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer