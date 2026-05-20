Les actions de Lincoln International bondissent de 12,6 % lors de leur entrée en bourse à New York

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Mercredi, lors de son introduction à la Bourse de New York, l'action de Lincoln International LCLN.N a progressé de 12,6 %, valorisant la banque d'investissement à environ 2,3 milliards de dollars .