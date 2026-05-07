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Les actions de Light & Wonder cotées à l'ASX chutent à leur plus bas niveau depuis près de trois ans après des résultats inférieurs aux attentes
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 04:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** Les actions de Light & Wonder LNW.AX cotées à l'ASX ont chuté de 13,6 % pour atteindre 96,79 dollars australiens, leur plus bas niveau depuis le 7 juillet 2023

** La société de jeux vidéo annonce un Ebitda ajusté de 327 millions de dollars pour le premier trimestre d' , soit environ 5 % de moins que le consensus de Citi et environ 4 % de moins que celui de Visible Alpha

** Citi indique que la division de jeux sociaux de la société, SciPlay, ainsi que la hausse des coûts d'exploitation ont conduit à un résultat inférieur aux attentes

** Citi estime à environ 70 millions de dollars l'impact négatif sur l'AEBITDA de l'exercice 2026 lié aux droits de douane américains, aux modifications de la fiscalité britannique sur les jeux en ligne, aux investissements stratégiques et aux coûts hérités

** Toutefois, l'AEBITDA du premier trimestre de la société dans le secteur des jeux, à 271 millions de dollars, est conforme aux prévisions de Citi

** Jefferies indique que la dynamique des activités de jeux se poursuit, avec des « installations satisfaisantes »

** Depuis le début de l'année, le bénéfice net a baissé de 34 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 04:49:13.

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