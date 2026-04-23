Les actions de Light & Wonder cotées à l'ASX chutent à la suite d'une procédure de recours collectif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de Light & Wonder LNWO.PK

LNW.AX cotées à l'ASX ont chuté de 3,2 % à 121,08 dollars australiens, enregistrant ainsi leur séance la plus faible depuis le 14 avril

** L'entreprise mondiale de jeux vidéo a déclaré avoir reçu un avis de recours collectif à la Cour suprême de Victoria, en Australie ** Le recours collectif allègue que les affirmations de co au sujet de son jeu "Dragon Train" manquent de motifs raisonnables

** L'action est intentée au nom des actionnaires qui ont acheté des parts dans la société Chess Depository Interests (CDI)

** LNW défendra la procédure

** L'action a baissé de plus de 20 % cette année, y compris le mouvement de la journée