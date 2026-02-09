 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de LATAM Airlines chutent après le dévoilement de l'offre secondaire
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février -

** Les actions cotées en bourse de la compagnie chilienne LATAM Airlines LTM.N ont baissé de 3,2 % à 62,77 $ après l'annonce d'une offre secondaire

** LTM dit () qu'un de ses actionnaires va céder 9 millions d'

American Depositary Shares (ADSs)

** JP Morgan est le souscripteur

** Les actions cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté d'un penny lundi pour clôturer à 64,85 $, en hausse de 20 % depuis le début de l'année. Elles ont légèrement plus que doublé au cours des 12 derniers mois

** La société a 287,1 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG

** 6 des 7 analystes évaluent l'action à "acheter", 1 la recommande à "conserver"; PT médian de $66.20

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
321,990 USD NYSE -0,07%
LAN AIRLINES
0,0000 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/02/2026 à 23:06:26.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry brillants en danse rythmique aux Jeux de Milan Cortina, le 9 février 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    JO: Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry dans le bon tempo
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:58 

    Les patineurs français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont créé une petite surprise lundi en remportant la danse rythmique, juste devant les Américains Madison Chock et Evan Bates, et confortent ainsi leurs chances de titre aux Jeux olympiques de ... Lire la suite

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry peuvent rêver d'or
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:27 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron peut rêver à un deuxième titre olympique en danse sur glace, avec sa nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, puisqu'ils occupent la première place à l'issue de la rythmique, lundi aux JO de Milan ... Lire la suite

  • L'opposant Juan Pablo Guanipa s'adresse aux médias après sa libération de prison, le 8 février 2026 à Caracas, au Venezuela ( AFP / Pedro MATTEY )
    Venezuela : un dirigeant de l'opposition arrêté peu après sa libération
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:16 

    Juan Pablo Guanipa, un dirigeant de l'opposition vénézuélienne et proche de la lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, a été arrêté lundi, quelques heures après sa sortie de prison, suscitant chez ses soutiens plusieurs appels à une "preuve de vie". ... Lire la suite

  • L'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai, le 16 juin 2020 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )
    Hong Kong : le magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:01 

    Un tribunal de Hong Kong a condamné lundi à 20 ans de prison l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, un jugement qui pour les défenseurs des droits humains sonne le glas des libertés dans ce territoire. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank