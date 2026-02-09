Les actions de LATAM Airlines chutent après le dévoilement de l'offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 février -
** Les actions cotées en bourse de la compagnie chilienne LATAM Airlines LTM.N ont baissé de 3,2 % à 62,77 $ après l'annonce d'une offre secondaire
** LTM dit () qu'un de ses actionnaires va céder 9 millions d'
American Depositary Shares (ADSs)
** JP Morgan est le souscripteur
** Les actions cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté d'un penny lundi pour clôturer à 64,85 $, en hausse de 20 % depuis le début de l'année. Elles ont légèrement plus que doublé au cours des 12 derniers mois
** La société a 287,1 millions d'actions en circulation, selon les données du LSEG
** 6 des 7 analystes évaluent l'action à "acheter", 1 la recommande à "conserver"; PT médian de $66.20
