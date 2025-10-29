Les actions de la société Stride, spécialisée dans les technologies de l'éducation, s'effondrent en raison des difficultés d'inscription

Stride LRN.N a perdu près de la moitié de sa valeur marchande mercredi, après que la société d'edutech a publié une sombre prévision de revenus annuels , citant des difficultés à inscrire de nouveaux étudiants sur sa plateforme.

Les actions de la société américaine Stride ont chuté de 50 % pour atteindre 75,98 dollars, ce qui les place également sur la voie de la plus grande perte jamais enregistrée en une journée.

Mardi en fin de journée, la société a prévu des revenus compris entre 2,48 et 2,55 milliards de dollars pour l'exercice 2026. Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le directeur général James Rhyu a attribué la faiblesse des prévisions à la baisse des inscriptions d'étudiants, alors que l'entreprise est confrontée à des difficultés de mise en œuvre d'une récente mise à niveau de ses plateformes d'apprentissage.

"Nos clients nous ont dit que leur engagement avec ces plates-formes nuisait à leur expérience globale. Cette mauvaise expérience client s'est traduite par des taux de retrait plus élevés et des taux de conversion plus faibles que ce que nous avions prévu", a déclaré Rhyu lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Barrington Research et BMO Capital Markets ont abaissé leurs objectifs de prix pour les actions de la société, dont la valeur de marché est actuellement d'environ 3 milliards de dollars.

BMO a également rétrogradé l'action de "surperformance" à "performance du marché", déclarant que "nous devrons peut-être attendre jusqu'à l'automne prochain pour un autre catalyseur"."