Les actions de la société minière d'argent Sinda chutent de 10% lors de son entrée à la Bourse de New York (NYSE)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Sinda SIND.N ont chuté de 10% vendredi lors de leur entrée en bourse à la Bourse de New York, après que la société minière spécialisée dans l'argent a levé 213 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.
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