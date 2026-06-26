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Les actions de la société minière d'argent Sinda chutent de 10% lors de son entrée à la Bourse de New York (NYSE)
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 18:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Sinda SIND.N ont chuté de 10% vendredi lors de leur entrée en bourse à la Bourse de New York, après que la société minière spécialisée dans l'argent a levé 213 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

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