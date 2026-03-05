Les actions de la fintech Dave fluctuent après une offre d'obligations convertibles de 175 millions de dollars revue à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de l'application bancaire Dave DAVE.O oscillent entre territoire positif et négatif avant le marché après avoir obtenu plus de capitaux que prévu

** DAVE, basée à Los Angeles, Californie, a annoncé tôt jeudi () la fixation du prix de son offre privée d'obligations convertibles à 0 % sur 5 ans d'un montant de 175 millions de dollars

** Le prix de conversion initial de 279,13 $ représente une prime de 32,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 210,67 $

** Les actions de DAVE ont augmenté pour la septième séance consécutive le mercredi, clôturant en hausse de 0,9 % après que la société ait dévoilé () une offre de 150 millions de dollars à des fins générales, y compris le rachat d'actions

** La société utilisera le produit pour racheter 334 000 actions pour environ 70,5 millions de dollars afin de faciliter la couverture, et utilisera environ 15 millions de dollars pour financer des options d'achat plafonnées

** Le prix plafond initial de 421,34 $ est le double de la dernière vente de l'action le mercredi

** Jusqu'à mercredi, l'action a baissé de 5% depuis le début de l'année, mais a augmenté de 133% au cours des 12 derniers mois

** Les 10 analystes sont tous optimistes sur le titre et leur prévision médiane de 310 $ implique une hausse de 47 % par rapport à la dernière clôture, selon les données de LSEG