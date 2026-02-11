Les actions de la fintech brésilienne Agibank chutent lors de ses débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Agibank AGBK.N ont chuté de 8,3 % lors de leurs débuts à New York mercredi, donnant à la banque numérique basée à Sao Paulo une évaluation de 1,76 milliard de dollars.