Les actions de la fintech brésilienne Agibank chutent lors de ses débuts à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Agibank AGBK.N ont chuté de 8,3 % lors de leurs débuts à New York mercredi, donnant à la banque numérique basée à Sao Paulo une évaluation de 1,76 milliard de dollars.

