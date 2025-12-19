 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de la compagnie aérienne mexicaine Volaris s'envolent après le projet de fusion avec Viva Aerobus
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte)

Les actions de la compagnie aérienne mexicaine Volaris VOLARA.MX ont bondi de près de 20% au début de la journée de vendredi, après l'annonce des plans visant à créer un groupe aérien commun avec sa rivale Viva Aerobus.

Les actions de Volaris étaient en passe de connaître leur meilleure journée. Les gains réalisés depuis la clôture d'hier ont ajouté 3,2 milliards de pesos mexicains (177,87 millions de dollars) à la capitalisation boursière de la société, qui a atteint 20,5 milliards de pesos.

Volaris et Viva Aerobus, deux des plus grandes compagnies aériennes du Mexique, ont déclaré jeudi qu'elles avaient accepté de fusionner, créant ainsi un nouveau groupe de compagnies aériennes à bas prix qui deviendrait le plus grand transporteur intérieur du pays.

L 'accord, une fusion entre égaux qui a d'abord été rapportée par Reuters , verra les deux compagnies aériennes conserver leurs propres marques.

(1 $ = 17,9908 pesos mexicains)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

VOLARIS RG-A
0,0000 USD OTCBB -100,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank