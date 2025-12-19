Les actions de la compagnie aérienne mexicaine Volaris s'envolent après le projet de fusion avec Viva Aerobus

Les actions de la compagnie aérienne mexicaine Volaris VOLARA.MX ont bondi de près de 20% au début de la journée de vendredi, après l'annonce des plans visant à créer un groupe aérien commun avec sa rivale Viva Aerobus.

Les actions de Volaris étaient en passe de connaître leur meilleure journée. Les gains réalisés depuis la clôture d'hier ont ajouté 3,2 milliards de pesos mexicains (177,87 millions de dollars) à la capitalisation boursière de la société, qui a atteint 20,5 milliards de pesos.

Volaris et Viva Aerobus, deux des plus grandes compagnies aériennes du Mexique, ont déclaré jeudi qu'elles avaient accepté de fusionner, créant ainsi un nouveau groupe de compagnies aériennes à bas prix qui deviendrait le plus grand transporteur intérieur du pays.

L 'accord, une fusion entre égaux qui a d'abord été rapportée par Reuters , verra les deux compagnies aériennes conserver leurs propres marques.

(1 $ = 17,9908 pesos mexicains)