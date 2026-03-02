 Aller au contenu principal
Les actions de la compagnie aérienne australienne Qantas chutent de plus de 10 % en raison du conflit entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 00:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le contexte, et l'évolution des actions d'Air NZ et de Virgin Australia dans les paragraphes 3 à 5)

Les actions du transporteur national australien Qantas Airways QAN.AX ont chuté de plus de 10 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 10 mois lundi, après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes à grande échelle sur l'Iran au cours du week-end, ce qui a fait grimper les prix du pétrole .

Les actions de la société ont chuté jusqu'à 10,4 % à 8,92 dollars australiens à l'ouverture du marché australien lundi, le plus bas niveau depuis le 2 mai 2025, avant de limiter les pertes pour s'échanger en baisse de 5,8 % à 2345 GMT.

Le transport aérien mondial est resté dans la tourmente dimanche, alors que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, y compris Dubaï et Doha, pour un deuxième jour, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Les actions de Virgin Australia VGN.AX , la deuxième compagnie aérienne d'Australie, ont perdu jusqu'à 3,5 % lundi, à 3,03 dollars australiens par action, pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près d'un mois, avant de récupérer leurs pertes pour gagner environ 1,9 %.

Les actions d'Air New Zealand AIR.NZ ont chuté jusqu'à 0,5% à 0,553 dollars néo-zélandais, atteignant leur niveau le plus bas depuis le 7 avril 2025, avant de limiter leurs pertes et de rester stables.

Guerre en Iran

