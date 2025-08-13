 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 809,50
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions de la bourse de crypto-monnaies Bullish devraient ouvrir à plus de 75 % au-dessus du prix d'introduction en Bourse
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 17:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des indications, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 7, 11 et 13; contexte dans l'ensemble du document) par Ateev Bhandari et Atharva Singh

Les actions de Bullish BLSH.N ont été indiquées pour ouvrir plus de 75 % au-dessus de leur prix d'introduction en Bourse mercredi, signalant la confiance croissante des investisseurs dans le secteur et stimulant les perspectives de futures cotations américaines par d'autres sociétés d'actifs numériques.

Si la bourse de crypto-monnaies soutenue par le milliardaire en capital-risque Peter Thiel commence à se négocier dans la dernière fourchette indiquée de 60 à 65 dollars sur le NYSE, cela pourrait potentiellement valoriser l'entreprise à plus de 9,5 milliards de dollars.

Bullish a levé 1,11 milliard de dollars lors d'une introduction en Bourse à 37 dollars l'unité, la valorisant à 5,4 milliards de dollars et marquant un autre signe de l'adoption par le grand public d'un secteur qui a récemment dépassé les 4 000 milliards de dollars.

"Bullish a présenté une évaluation initiale attrayante et les investisseurs ont réagi en faisant monter les enchères de manière agressive au cours du processus de pré-introduction en Bourse", a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche principal chez la Boutique d'introduction en Bourse.

Une série de victoires réglementaires sous l'égide d'une Maison Blanche pro-crypto, l'adoption de la trésorerie d'entreprise et l'afflux d'ETF ont incité les investisseurs à adopter la classe d'actifs numériques autrefois méprisée, ce qui a conduit le bitcoin BTC= à des sommets record sur .

Plusieurs sociétés de crypto-monnaies, dont la bourse Gemini et le gestionnaire d'actifs Grayscale, ont également déposé confidentiellement des demandes d'introduction en Bourse.

"Les crypto-monnaies sont en train de devenir l'un des principaux piliers du marché des introductions en Bourse, avec davantage de transactions attendues non seulement par le biais d'introductions en Bourse mais aussi par le biais de transactions de-SPAC", a déclaré Josef Schuster, directeur général d'IPOX, faisant référence aux fusions par chèque en blanc qui sont fréquemment utilisées par les entreprises de crypto-monnaies.

Bullish, qui a acquis le site Web de crypto-monnaies CoinDesk en 2023, prévoit de convertir une partie importante du produit de l'introduction en Bourse en stablecoins - une tranche de l'espace crypto qui a connu un essor depuis que le président américain Donald Trump a signé le Genius Act, créant un régime réglementaire pour les crypto-monnaies indexées sur le dollar.

L'ACCENT MIS SUR LES INSTITUTIONS

Les débuts de Bullish marquent une rare cotation aux États-Unis d'une bourse de crypto-monnaies, rejoignant ainsi son rival plus important axé sur le commerce de détail, Coinbase

COIN.O , qui est devenu le premier acteur crypto à être inclus dans l'indice de référence S&P 500 .SPX en mai.

Fondé en 2020, Bullish cible les clients institutionnels dont les avoirs en crypto devraient augmenter à mesure qu'un nouveau décret de la Maison Blanche vise à autoriser les investissements alternatifs tels que les crypto dans les plans de retraite 401(k).

"Une stratégie purement institutionnelle positionne Bullish pour des revenus plus stables et récurrents que les bourses dépendant des volumes de détail, qui ont tendance à être cycliques et à dépendre des sentiments", a déclaré Michael Hall, co-chef des investissements et partenaire fondateur de Nickel Digital Asset Management.

La directrice générale de Bullish, Tom Farley, était auparavant présidente de la Bourse de New York.

"Pour un secteur qui doit encore surmonter des problèmes de réputation, ce type d'expérience en matière de leadership peut être un facteur de différenciation pour obtenir des mandats institutionnels", a déclaré M. Hall.

Devises
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BTC/USD
121 466,7918 USD CryptoCompare +1,37%
COINBASE GLB RG-A
326,8300 USD NASDAQ +1,30%
S&P 500 INDEX
6 451,00 Pts CBOE +0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des chars israéliens déployés à la frontière avec la bande de Gaza, le 13 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 18:45 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Recettes fiscales : quand les matières premières sauvent les finances de la Suisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.08.2025 18:34 

    L'impôt sur le bénéfice des sociétés de négoce de matières premières devrait générer "environ 900 millions" de francs suisses pour 2025. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le président russe Vladimir Poutine arrivent pour une réunion à Helsinki, le 16 juillet 2018 ( AFP / Brendan Smialowski )
    Ukraine : l'armée russe accélère, les Européens pressent Trump
    information fournie par AFP 13.08.2025 18:29 

    Les Européens ont pressé mercredi Donald Trump d'amener Vladimir Poutine à accepter un cessez-le-feu en Ukraine, où l'armée russe progresse rapidement. "Nous espérons que le thème central de la réunion" entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe finit dans le vert, espoirs d'un biais accommodant de la Fed
    information fournie par Reuters 13.08.2025 18:24 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi, après la publication de données montrant la résilience des principales économies mais aussi la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,66% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank