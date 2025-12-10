Les actions de la biotech française Abivax grimpent à la suite de rumeurs d'offre d'achat d'Eli Lilly

Les actions de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA ont augmenté de plus de 20% mercredi, suite à des rumeurs de marché selon lesquelles le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N pourrait faire une offre pour l'entreprise.

L'évolution du prix de l'action est motivée par la spéculation autour d'un éventuel rachat", a déclaré Damien Choplain, analyste chez Stifel.

Un porte-parole d'Eli Lilly a déclaré que la société ne commentait pas les "activités de développement commercial". Abivax a déclaré ne pas commenter les rumeurs du marché.

La société française a annoncé en juillet des résultats positifs d'un essai de phase 3 de son médicament clé, l'obefazimod, pour le traitement de la colite ulcéreuse, faisant bondir ses actions cotées à Paris de plus de 500% en une journée, et a déposé une demande d'offre allant jusqu'à 400 millions de dollars en American Depositary Shares.

Vers 13 h 20 GMT mercredi, l'action avait augmenté de 11 % et était en passe demultiplier sa valeurpar 17 depuis le début de l'année, ayant atteint une évaluation boursière de plus de 8 milliards d'euros (9,3 milliards de dollars), contre seulement 500 millions d'euros en janvier. (1 dollar = 0,8595 euro)