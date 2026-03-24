Les actions de l'entreprise espagnole Puig bondissent après la confirmation des négociations en vue d'une fusion avec Estee Lauder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gemma Guasch

Les actions de Puig PUIGb.MC ont bondi d'environ 16% mardi, en passe de connaître leur meilleure journée boursière, après que le groupe de beauté espagnol et Estee Lauder EL.N ont déclaré lundi qu'ils étaient en pourparlers en vue d'une fusion potentielle .

L'opération créerait un groupe de produits de beauté de luxe de 40 milliards de dollars et réunirait sous un même toit certaines des plus grandes marques mondiales de produits de beauté et de parfums, telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne et Clinique.

Les actions d'Estee Lauder cotées à New York ont clôturé en baisse de 7,7 % lundi.