Les actions de Kraft Heinz atteignent leur niveau le plus bas depuis six ans en raison de la vente potentielle de la participation de Berkshire

Les actions de Kraft Heinz KHC.O ont chuté d'environ 7% pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de six ans mercredi, après que le fabricant de ketchup Heinz a révélé que Berkshire Hathaway BRKa.N pourrait vendre sa participation de 27,5%, alors que le géant de l'alimentation se prépare à scinder en deux entreprises.

Le fabricant de viande Oscar Mayer a déposé un supplément de prospectus auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers pour enregistrer la revente potentielle des 325,4 millions d'actions détenues par Berkshire.

La participation est évaluée à environ 7,7 milliards de dollars sur la base d'un cours de clôture de 23,76 dollars mardi. Les actions de Kraft Heinz ont chuté jusqu'à 21,99 dollars mercredi.

Berkshire sous Warren Buffett, et maintenant dirigé par Greg Abel, ainsi que 3G Capital, ont joué un rôle déterminant dans la fusion de 2015 qui a donné naissance à Kraft Heinz. Mais son investissement a été marqué par une dépréciation de 3 milliards de dollars en 2019 et de 3,76 milliards de dollars l'année dernière.

"(Greg Abel) a maintenant décidé de réduire ses pertes et de fermer la position", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Kraft Heinz a été l'un des moins performants dans le secteur des produits alimentaires emballés aux États-Unis, sous la pression de réductions de coûts importantes, d'une innovation limitée et d'une concurrence croissante de la part de marques plus saines et de marques de distributeurs.

La scission, qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, divisera l'entreprise en deux, l'une axée sur les produits d'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner. M. Buffett avait alors déclaré à CNBC qu'il était "déçu" de la scission, car le démantèlement de l'entreprise ne résoudrait pas ses problèmes.

"Il est peu probable que la vente ait une incidence sur la scission de Kraft Heinz, mais elle souligne plutôt la nécessité d'une refonte stratégique pour remettre les marques de l'entreprise sur la bonne voie", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez Emarketer.

Kraft Heinz a nommé Steve Cahillane, vétéran de l'industrie , au poste de directeur général à partir de janvier. Il avait précédemment dirigé le fabricant de céréales et de snacks Kellogg jusqu'à sa scission en 2023.