CAC 40 Index (10x)
8 033,00
+0,82%
Indices
Les actions de Kohl's se redressent grâce à une nouvelle hausse des prévisions, signe d'un redressement qui se confirme
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les ventes trimestrielles dépassent les estimations

*

Bénéfice surprise de 10 cents par action au troisième trimestre

*

Les actions ont bondi de 36 %

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 3) par Anuja Bharat Mistry

Kohl's KSS.N a annoncé mardi une baisse moins importante de ses ventes et un bénéfice plus élevé pour l'ensemble de l'année, à l'approche des premières fêtes de fin d'année de son nouveau directeur général, ce qui a fait bondir les actions de l'opérateur américain de grands magasins de 36%.

Le deuxième relèvement des prévisions annuelles de cette année est également le signe d'un premier succès du redressement opéré par Michael Bender, qui a été nommé directeur général permanent un jour plus tôt, alors que le distributeur ajoute davantage de produits éligibles aux coupons et investit dans ses propres marques pour attirer les clients qui privilégient le rapport qualité-prix.

"Alors que nos clients continuent d'avoir plus de choix et restent sous pression, nous avons l'opportunité de répondre à leurs besoins et d'offrir plus de valeur en améliorant nos marques propriétaires", a déclaré Bender lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Les actions de Kohl's ont plus que doublé depuis que M. Bender a pris ses fonctions de directeur général par intérim en mai. Elles ont également bénéficié de l'euphorie des actions "mèmes" en juillet.

"Il est encore tôt dans la saison des fêtes, mais les perspectives suggèrent que Kohl's est quelque peu optimiste. Il semble que l'activité se stabilise", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Les pressions économiques croissantes ont conduit de nombreuses prévisions à annoncer une saison des achats de Noël en demi-teinte cette année.

Pour l'exercice 2025, Kohl's prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,25 et 1,45 dollar, contre une fourchette précédente de 50 à 80 cents.

La société prévoit une baisse des ventes annuelles de l'ordre de 3,5 % à 4 %, contre une baisse de 5 % à 6 % estimée précédemment.

Les actions de la société rivale Macy's M.N , qui doit publier ses résultats le 3 décembre, ont augmenté d'environ 7 %.

CIBLER LES CLIENTS FIDÈLES ET PLUS JEUNES

Kohl's relance des catégories telles que la bijouterie fine et les accessoires pour reconquérir les clients fidèles, tout en élargissant son partenariat Sephora avec des marques à la mode telles que Rare Beauty, Miu Miu et Kerastase afin d'attirer des clients plus jeunes.

La société a affiché un bénéfice ajusté surprise de 10 cents par action pour le troisième trimestre, contre des estimations d'une perte de 20 cents, selon les données compilées par LSEG.

La marge brute trimestrielle a augmenté de 51 points de base pour atteindre 39,6 %.

Les réductions de coûts opérées par l'entreprise tout au long de l'année, notamment la réduction des stocks, la fermeture des magasins peu performants et la suppression d'emplois au sein de l'entreprise, ont permis de protéger les marges de l'entreprise contre des investissements et des promotions plus importants.

Ses ventes trimestrielles se sont élevées à 3,41 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,32 milliards de dollars.

Valeurs associées

AMAZON.COM
227,9250 USD NASDAQ +0,73%
KOHL'S
20,880 USD NYSE +32,41%
MACY'S
21,520 USD NYSE +7,52%
ROSS STORES
176,9800 USD NASDAQ +1,64%
TJX COMPANIES
152,695 USD NYSE +2,60%
