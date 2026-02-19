 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Klarna plongent après une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la société fintech suédoise Klarna KLAR.N ont chuté de 27,1% à 13,82 $ jeudi, après que la société ait enregistré une perte nette au quatrième trimestre, manquant les estimations des analystes, alors que la croissance rapide a augmenté les coûts ** Les actions de KLAR ont atteint leur niveau le plus bas depuis les débuts de la société à New York en septembre, et sont maintenant environ 65% en dessous du prix de l'introduction en bourse ** La société, surtout connue pour ses services "acheter maintenant, payer plus tard", a affiché une perte nette de 26 millions de dollars, contre un bénéfice de 40 millions de dollars l'année précédente, et a manqué les prévisions moyennes de perte de 9,8 millions de dollars, selon les données du LSEG; Klarna a également donné des prévisions plus faibles que prévu pour 2026 ** Elle a mis de côté 250 millions de dollars pour les pertes de crédit au 4ème trimestre, soit une augmentation d'environ 60% par rapport à la période précédente

** Malgré la perte, les revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 38% à 1,08 milliard de dollars, dépassant les estimations, tandis que le volume brut des marchandises (GMV) a augmenté de 32% à 38,7 milliards de dollars

** 12 des 17 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 5 comme un "maintien" et leur prévision médiane est de 45 dollars

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank