Les actions de Klarna plongent après une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre

19 février - ** Les actions de la société fintech suédoise Klarna KLAR.N ont chuté de 27,1% à 13,82 $ jeudi, après que la société ait enregistré une perte nette au quatrième trimestre, manquant les estimations des analystes, alors que la croissance rapide a augmenté les coûts ** Les actions de KLAR ont atteint leur niveau le plus bas depuis les débuts de la société à New York en septembre, et sont maintenant environ 65% en dessous du prix de l'introduction en bourse ** La société, surtout connue pour ses services "acheter maintenant, payer plus tard", a affiché une perte nette de 26 millions de dollars, contre un bénéfice de 40 millions de dollars l'année précédente, et a manqué les prévisions moyennes de perte de 9,8 millions de dollars, selon les données du LSEG; Klarna a également donné des prévisions plus faibles que prévu pour 2026 ** Elle a mis de côté 250 millions de dollars pour les pertes de crédit au 4ème trimestre, soit une augmentation d'environ 60% par rapport à la période précédente

** Malgré la perte, les revenus du 4ème trimestre ont augmenté de 38% à 1,08 milliard de dollars, dépassant les estimations, tandis que le volume brut des marchandises (GMV) a augmenté de 32% à 38,7 milliards de dollars

** 12 des 17 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 5 comme un "maintien" et leur prévision médiane est de 45 dollars