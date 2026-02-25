Les actions de Joby Aviation grimpent grâce au partenariat avec Uber pour les taxis aériens

25 février - ** Les actions du fabricant de taxis aériens électriques Joby Aviation JOBY.N augmentent de 6,7 % à 10,4 $ avant le marché

** La société s'associe à Uber UBER.N pour lancer la réservation de taxis aériens électriques; elle prévoit de transporter ses premiers passagers plus tard cette année à Dubaï

** L'année dernière, Uber et Joby ont annoncé leur intention d'intégrer le service d'hélicoptère commercial de Blade à l'application Uber en 2026, suite à l'acquisition par Joby de l'activité passagers de Blade

** A la dernière clôture, JOBY a baissé de 26,4 % depuis le début de l'année