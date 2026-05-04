Les actions de JetBlue et Frontier progressent alors que la faillite de Spirit ouvre la voie à la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant les mouvements d'actions au paragraphe 2; ajout de détails sur le recrutement de l'équipage au paragraphe 17) par Shivansh Tiwary

Les actions de Frontier Airlines ULCC.O et de JetBlue Airways JBLU.O ont progressé lundi, après la cessation d'activité de leur concurrent Spirit Airlines, alimentant l'espoir que ces transporteurs puissent gagner des parts de marché, contrôler les prix et absorber les passagers délaissés.

L'action JetBlue a progressé d'environ 3 %, tandis que celle de Frontier a gagné 6 % en début de séance.

La compagnie aérienne en faillite Spirit a cessé ses activités samedi, devenant la première victime du secteur liée à la guerre en Iran , après avoir échoué à obtenir le soutien de ses créanciers pour un plan de sauvetage du gouvernement américain.

Spirit a annulé tous ses vols et entamé une liquidation ordonnée, mettant fin à 34 ans d'activité fondés sur un modèle « low-cost » qui a perdu de son attrait après la pandémie, les voyageurs privilégiant davantage le confort.

Sa sortie pourrait donner à ses concurrents l'occasion de gagner des parts de marché tout en apaisant la guerre des tarifs qui a comprimé les marges dans l'ensemble du secteur aérien américain, en particulier sur les marchés à forte composante loisirs comme la Floride.

Spirit avait programmé 4.119 vols intérieurs entre le 1er et le 15 mai, offrant 809.638 sièges, selon les données du cabinet d'analyse aéronautique Cirium.

Frontier et JetBlue avaient toutes deux tenté de racheter Spirit, Frontier ayant fait le premier pas début 2022 avec une offre de fusion en numéraire et en actions.

JetBlue a ensuite surenchéri sur Frontier dans une guerre d'enchères qui s'est soldée par un accord de 3,8 milliards de dollars, mais le rapprochement a été bloqué par un juge fédéral pour des raisons de concurrence en janvier 2024.

FRONTIER ET JETBLUE EN SORTENT GAGNANTES

Frontier, le rival le plus proche de Spirit sur le segment des compagnies ultra-low-cost, avait déjà gagné du terrain sur les marchés fiefs de la compagnie basée en Floride alors que Spirit réduisait ses capacités pendant sa procédure de faillite, attirant ainsi les passagers sensibles au prix.

JetBlue a également gagné du terrain sur les liaisons qui se chevauchent et auprès des voyageurs souhaitant passer à une offre plus confortable, alors qu'elle cherche à faire de Fort Lauderdale son troisième hub majeur après l'aéroport John F. Kennedy de New York et l'aéroport Logan de Boston.

« Nous considérons que le partenariat Blue Sky entre United et JetBlue est le mieux placé pour capter, à terme, les revenus de Spirit », a écrit Tom Fitzgerald, analyste chez TD Cowen, dans une note.

« Alors que Frontier Airlines présente le chevauchement le plus direct avec Spirit et le modèle économique le plus similaire, nous pensons que le programme de fidélité Blue Sky est susceptible d’offrir une proposition de valeur plus attrayante sur des marchés tels que Fort Lauderdale, Orlando et Newark, entre autres », a ajouté M. Fitzgerald.

JetBlue a réagi rapidement en dévoilant des plans visant à se développer fortement au sein du plus grand hub de Spirit, l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood en Floride, avec des liaisons vers 11 nouvelles villes.

Elle prévoit également d'offrir des entretiens aux pilotes et aux agents de bord de Spirit pour les postes à pourvoir.

La compagnie prévoit d'assurer près de 130 départs quotidiens depuis Fort Lauderdale cet été, ce qui constituera la plus grande opération de son histoire au départ de cet aéroport – soit plus de 75 % de vols quotidiens supplémentaires par rapport à 2025.