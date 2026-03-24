Les actions de Jefferies réduisent leurs gains à la suite d'un rapport indiquant que la société japonaise SMFG n'a pas de plan d'acquisition dans l'immédiat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le FT fait état d'une possible reprise

* Selon Bloomberg, Sumitomo n'a pas de projet de rachat dans l'immédiat

* Les actions de Jefferies réduisent leurs gains après que Bloomberg ait rapporté que l'opération n'est pas imminente

* L'action de la banque d'investissement américaine a été touchée par les inquiétudes liées au risque

(Mise à jour avec les actions qui réduisent leurs gains, les commentaires des analystes sur le rapport de Bloomberg, et le refus de Jefferies de commenter) par Shivani Tanna et Manya Saini

Les actions de Jefferies JEF.N ont réduit leurs gains antérieurs mardi après que Bloomberg News a rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T n'avait pas l'intention de racheter la banque américaine dans l'immédiat, contrairement à ce qu'avait rapporté le Financial Times.

La deuxième banque japonaise, qui détient une participation de 20 % dans Jefferies, n'est pas engagée dans des négociations d'acquisition avec la banque d'investissement de Wall Street en raison de divers obstacles à la poursuite de l'intégration de Jefferies, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les actions de la banque américaine, qui avaient augmenté de plus de 10 % avant l'ouverture de la séance à la suite d'un rapport sur un rachat potentiel, ont perdu les trois quarts de leurs gains après les dernières nouvelles.

L'action a chuté d'environ 36 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une capitalisation boursière d'environ 8,2 milliards de dollars, et a perdu 21 % en 2025.

L'exposition de Jefferies au prêteur britannique en faillite Market Financial Solutions et aux pertes liées à la faillite du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands a ébranlé la confiance des investisseurs dans les normes de prêt et l'appétit pour le risque de l'entreprise.

"Jefferies est notre partenaire important. Nous refusons de commenter des hypothèses ou des rumeurs", a déclaré SMFG, dont la valeur de marché est d'environ 124,4 milliards de dollars.

Ces commentaires font suite à l'article du FT qui, citant des sources plus tôt dans la journée de mardi, affirmait que la société avait constitué une petite équipe pour se préparer à une éventuelle opération si la chute du cours de l'action de Jefferies créait une opportunité.

Jefferies a refusé de commenter l'affaire.

LES INVESTISSEURS SE REFROIDISSENT

Jefferies, une banque d'investissement indépendante qui rivalise avec certains des plus grands noms de Wall Street, a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs en raison de son exposition aux entreprises à risque et de sa discipline en matière de gestion des risques, bien que les analystes aient déclaré à plusieurs reprises que la banque restait solidement ancrée.

Des investisseurs ont poursuivi Jefferies en justice, alléguant que la banque les avait trompés en investissant dans un fonds lié au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands, qui devait environ 715 millions de dollars de créances à la branche Leucadia Asset Management de Jefferies. La banque a nié toute malversation.

Au début du mois, Western Alliance WAL.N a poursuivi Jefferies pour ne pas avoir terminé le paiement de 126,4 millions de dollars qu'elle devait à la banque régionale pour des prêts liés à First Brands.

Jefferies a répliqué jours plus tard, arguant que Western Alliance ne lui avait pas accordé de crédit et ajoutant qu'il s'attendait à ce que les pertes liées à Market Financial Solutions soient inférieures à 20 millions de dollars.

Jefferies devrait publier ses résultats après la clôture des marchés mercredi, donnant ainsi le coup d'envoi d'une saison des résultats très surveillée pour les plus grandes banques de Wall Street.

Les analystes s'attendent à une augmentation des bénéfices, selon les données compilées par LSEG, l'activité principale de la banque devant s'accélérer avec la reprise des fusions et acquisitions en 2026 après une chute qui a duré des années.

Les investisseurs se concentreront toutefois sur les commentaires de la direction concernant l'exposition de Jefferies à Market Financial Solutions, son litige avec Western Alliance et ses projets de relance de l'action.

La chute du cours des actions suscite souvent l'intérêt des repreneurs, qui ciblent des actifs à prix réduits en prévision d'un rebond potentiel.

OPPORTUNITÉ D'EXPANSION

Toute transaction pourrait se heurter à des obstacles importants, notamment l'examen réglementaire aux États-Unis de la propriété étrangère d'une institution financière, ainsi que les différences culturelles et opérationnelles qui ont historiquement compliqué les acquisitions bancaires transfrontalières.

SMFG, qui a déjà un siège au conseil d'administration de Jefferies, a commencé à prendre une participation dans la société en 2021. En septembre, elle a déclaré qu'elle investirait 135 milliards de yens supplémentaires (912,84 millions de dollars), ce qui porterait sa participation de 14,5 % à 20 %.

Le marché boursier japonais connaissant une augmentation de la taille des transactions, un accroissement des opérations transfrontalières et une augmentation des flux de capitaux étrangers, l'alliance aidera la branche "titres" de SMFG à mieux répondre à la demande des émetteurs et des investisseurs, a déclaré un dirigeant en septembre.

En 2025, Jefferies occupait la septième place dans le classement mondial des banques d'investissement établi par Dealogic, qui classe les entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires. La SMFG s'est classée troisième dans le classement des banques d'investissement au Japon, derrière ses rivales Nomura et Mizuho, selon les données.

"Nous pensons qu'il est très peu probable que SMFG fasse de Jefferies une filiale simplement parce que l'action de cette dernière a baissé", ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note.