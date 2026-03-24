Les actions de Jefferies progressent légèrement après l'annonce par le FT d'un intérêt possible pour le rachat de SMFG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 mars - ** Les actions de Jefferies JEF.N ont augmenté de 12,4% avant l'ouverture du marché mardi après qu'un rapport du Financial Times ait indiqué que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T préparait des plans pour une éventuelle acquisition
** SMFG a constitué une petite équipe interne afin d'être prête si l'évaluation déprimée de Jefferies crée une ouverture, selon le rapport
** Reuters n'a pas été en mesure de vérifier le rapport du FT; Jefferies n'a pas immédiatement commenté, SMFG n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire
** Une telle opération n'est pas imminente, et il n'est pas certain que les dirigeants de Jefferies vendraient aux prix actuels
** Jefferies devrait publier ses résultats pour le premier trimestre après la clôture du marché mercredi
** La société a chuté de plus de 36 % cette année, selon les données du LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer