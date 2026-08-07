Les actions de James Hardie, cotées à l'ASX, frôlent leur plus haut niveau depuis un an après la révision à la hausse des prévisions de bénéfices

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* Relève ses prévisions de chiffre d'affaires net et d'Ebitda pour l'ensemble de l'exercice

* Le résultat net ajusté du premier trimestre bondit de 54 %

* Le cours de l'action à Sydney bondit de 5,4 %

(Ajout d'éléments de contexte, de puces, de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 3 et des commentaires d'analystes aux paragraphes 6, 7 et 10) par Shruti Agarwal

James Hardie JHX.AX a relevé vendredi ses prévisions de résultats annuels, invoquant les synergies liées à l'acquisition d'AZEK, les gains d'efficacité dans la production et la demande dans son activité historique de fibrociment, ce qui a propulsé ses actions cotées en Australie à leur plus haut niveau depuis près d'un an.

La société a également annoncé une hausse de 54 % de son résultat net ajusté au premier trimestre, qui s’établit à 209,3 millions de dollars, contre 136,1 millions de dollars un an plus tôt.

Les actions de la société, dont le siège est à Dublin et cotées à l’ASX, ont bondi de 5,4 % à l’ouverture, contrastant avec une baisse de 0,4 % de l’ensemble du marché .AXJO .

Le segment « Siding & Trim », principal générateur de bénéfices de la société, est resté sous pression tout au long de l’année dernière , les contraintes d’accessibilité financière aux États-Unis ayant ralenti l’activité de construction neuve et laissé les stocks des distributeurs à des niveaux élevés.

Plutôt qu’à une reprise du marché sous-jacent, le directeur financier Ryan Lada a attribué la révision à la hausse des prévisions aux synergies issues de l’intégration d’AZEK, ainsi qu’à des améliorations des coûts de fabrication et à la « stratégie de commercialisation renforcée » de l’entreprise.

La société, qui figure parmi les principaux fabricants mondiaux de fibrociment, table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 1,54 milliard et 1,63 milliard de dollars pour 2027, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures de 1,45 milliard à 1,50 milliard de dollars.

James Hardie a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires net pour 2027, les portant à un intervalle compris entre 5,56 et 5,72 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,25 à 5,41 milliards de dollars.

“L'entreprise a démontré sa capacité à gagner des parts de marché même en période de ralentissement, et ce depuis des décennies, au détriment d'autres types de revêtements de façade”, a déclaré Esther Holloway, analyste actions chez Morningstar.

“Je pense que le marché a perdu cela de vue, car le bruit autour d’Azek a occulté cette réalité”, a-t-elle ajouté.

L’acquisition par James Hardie, en 2025, de la société américaine AZEK, spécialisée dans les terrasses et les revêtements extérieurs, pour un montant de 8,75 milliards de dollars, a suscité une vive réaction de la part des investisseurs après que l’entreprise eut obtenu une dérogation de l’Australian Securities Exchange lui permettant d’éviter un vote des actionnaires sur cette opération.

Cette controverse a également entraîné un remaniement sans précédent du conseil d’administration, avec notamment la destitution de la présidente de l’époque, Anne Lloyd.

Cependant, Mme Holloway a averti que, bien que les objectifs de réduction des coûts et de ventes croisées soient en bonne voie, “les économies initiales sont souvent les plus faciles à réaliser et il pourrait être plus difficile d’y parvenir à partir de maintenant”.

Au premier trimestre, la société a enregistré une hausse de 34 % de son chiffre d’affaires dans son activité phare « Siding & Trim », qui regroupe ses activités historiques en Amérique du Nord et la division AZEK Exteriors.

Hors AZEK, le chiffre d’affaires organique de la division a progressé de 20 %, grâce à la normalisation des stocks des distributeurs, qui étaient auparavant élevés, et à l’amélioration de la demande, ce qui a permis au secteur nord-américain du fibrociment de renouer avec la croissance en volume.