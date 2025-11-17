 Aller au contenu principal
Les actions de J&J Snack Foods chutent en raison de la faiblesse des boissons glacées et des ventes inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 19:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de J&J Snack Foods JJSF.O ont baissé de 1,7% lundi après avoir annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre fiscal qui a manqué les attentes des analystes, alors que le bénéfice par action ajusté a battu les attentes des analystes ** Le rapport de JJSF fait état d'un chiffre d'affaires de 410,24 millions de dollars, en baisse d'environ 4 % par rapport au trimestre précédent et inférieur aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 419,09 millions de dollars, selon LSEG, qui présente 4 estimations

** La société, qui vend des boissons glacées telles que ICEE's et SLUSH PUPPIE's, a déclaré que plus de la moitié de la baisse de ses ventes était liée à l'activité des boissons glacées, car elle a "absorbé les volumes importants du film Inside Out 2 de l'année dernière"

** L'action s'est échangée pour la dernière fois à 81,63 $ contre une prévision moyenne de 150 $ selon LSEG qui indique 4 notes d'analystes: 1 'strong buy', 2 'buy' et 1 'hold'

** Depuis le début de l'année, les actions de JJSF ont baissé de ~47% contre ~18,5% pour l'indice S&P 600 des biens de consommation de base .SPSMCS .

