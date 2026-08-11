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Les actions de Hims & Hers reculent alors qu'une campagne coûteuse de perte de poids pèse sur les marges
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 16:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant l'évolution des actions au paragraphe 1) par Kamal Choudhury

L'action de Hims & Hers Health ( HIMS.N ) a chuté de plus de 2 % mardi matin, les inquiétudes liées à la baisse des marges bénéficiaires ayant éclipsé la forte croissance du nombre d'abonnés et la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires annuel. La société a annoncé lundi des résultats s pour le deuxième trimestre , avec un chiffre d’affaires supérieur aux attentes et plus de 300 000 nouveaux abonnés. Cependant , sa stratégie agressive de développement dans le domaine des médicaments de perte de poids à base de GLP-1 sous marque propre et son expansion internationale ont fait grimper les coûts, faisant basculer le trimestre dans le rouge alors qu’il était bénéficiaire un an plus tôt.

Les analystes de Wall Street ont averti que cette stratégie de croissance agressive pourrait nuire à la rentabilité.

Keonhee Kim, analyste chez Morningstar, a déclaré que la croissance du nombre d’abonnés était impressionnante, mais insuffisante pour faire oublier la baisse continue des marges, celles-ci ayant reculé pour le quatrième trimestre consécutif.

Si la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, elle a en revanche revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de résultat opérationnel ajusté.

« La dynamique de croissance de HIMS devrait se poursuivre, notamment compte tenu de l’arrivée inévitable des peptides. Mais nous constatons toujours un équilibre délicat entre les dépenses nécessaires à la croissance et la croissance elle-même, ce qui tempère notre optimisme », a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

Le directeur financier, Oluyemi Okupe, a reconnu ce compromis lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, déclarant: « À mesure que les produits de perte de poids de marque et le chiffre d’affaires international prennent une part plus importante de l’activité, nous nous attendons à ce que les marges brutes restent inférieures aux niveaux que nous avons historiquement atteints. »

Les analystes s’attendent à ce que la hausse des coûts pèse sur le cours de l’action. L’action Hims a perdu environ 2 % depuis le début de l’année.

Toutefois, Glen Santangelo, analyste chez Barclays, a indiqué que les marges pourraient s’améliorer au second semestre.

La société vise au moins 6,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 1,3 milliard de dollars d’EBITDA ajusté d’ici 2030.

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HIMS&HERS HLTH RG-A
31,040 USD NYSE -2,30%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 16:45:40.

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