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Les actions de Hims & Hers Health se stabilisent après la conclusion d'un accord sur une émission obligataire convertible de 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - * Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N ont reculé de 0,4 % avant l'ouverture de la bourse, à 22,20 dollars, après une levée de fonds supérieure aux prévisions

** La société basée à San Francisco, en Californie, a annoncé lundi soir le prix d'une émission privée de 350 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % échéant en 2032

** Le prix de conversion initial de 29,53 $ représente une prime de 32,5 % par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 22,29 $ ** L'action HIMS a clôturé en baisse de 11 % lundi après que la société a annoncé une offre de 300 millions de dollars pour soutenir son expansion internationale, notamment l'acquisition proposée de la société australienne Eucalyptus , et pour développer ses capacités en matière d'IA ** Le 12 mai, l'action a chuté de 14 % après que la société ait publié des résultats trimestriels en deçà des attentes et une perte inattendue, le passage à des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids ayant comprimé les marges et réduit les ventes aux États-Unis

** Le titre a perdu 31 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

** 12 des 17 analystes recommandent de « conserver » le titre, 5 de « l'acheter »; l'objectif de cours médian est de 25 $, selon les données de LSEG

Fusions / Acquisitions

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HIMS&HERS HLTH RG-A
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