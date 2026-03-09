 Aller au contenu principal
Les actions de Hims bondissent après l'annonce d'un partenariat avec Novo Nordisk qui pourrait mettre fin à la querelle juridique
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Hims & Hers' HIMS.N ont augmenté de plus de 50 % dans les échanges de pré-marché lundi suite aux rapports de Novo Nordisk NOVOb.CO qui prévoit de vendre ses médicaments pour la perte de poids sur la plateforme de la société de télésanté, signalant une fin potentielle du différend entre les deux sociétés.

Vendredi dernier, Bloomberg News a rapporté que Novo et Hims se préparaient à annoncer un nouveau partenariat. Le rapport suggère qu'un tel accord résoudrait également le récent procès pour violation de brevet intenté par Novo à Hims , à la suite du lancement, puis de l'annulation, par l'entreprise de télésanté américaine d'une copie à 49 dollars de la pilule contre l'obésité de Novo.

La Food and Drug Administration américaine avait également menacé de prendre des mesures à l'encontre de Hims.

Michael Cherny, analyste chez Leerink, a décrit la nouvelle comme "à la fois une surprise et une bonne nouvelle pour l'action de HIMS", qui a été confrontée à la perspective d'une bataille juridique prolongée et coûteuse.

Les actions de HIMS étaient en hausse de 54 % à 24,2 dollars avant la mise sur le marché, tandis que les actions de Novo cotées en bourse aux États-Unis étaient en légère hausse.

Selon M. Cherny, l'accord suggère que Novo étend son réseau de distribution et que la grande portée de Hims auprès des consommateurs en fait un canal attrayant une fois les questions juridiques résolues.

L'impact financier pour Hims reste toutefois incertain.

Les analystes de Barclays ont indiqué dans une note que si l'accord était confirmé, Hims pourrait offrir à ses membres un accès à NovoCare Pharmacy à environ 149 dollars par mois pour la pilule, ce qui générerait des marges bien plus faibles pour Hims que pour ses offres composées.

Néanmoins, Barclays a déclaré que tout accord évitant un essai de plusieurs années serait un net avantage pour Hims.

L'année dernière, Novo a mis fin à un accord de courte durée pour vendre son médicament amaigrissant Wegovy par l'intermédiaire de Hims en raison des tactiques de marketing de la société et de la poursuite des ventes de copies de Wegovy.

