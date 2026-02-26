Les actions de Hikma Pharma plongent à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans en raison de perspectives peu encourageantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Hikma retire ses objectifs à moyen terme et son directeur général se concentre sur le redressement de l'entreprise

*

Les retards de fabrication à l'usine de Bedford affectent le calendrier de production

*

Les prévisions pour le segment des injectables sont inférieures aux attentes des analystes

*

Baisse de 15 % des actions

(Ajout d'un graphique et des commentaires du directeur général et du directeur financier; paragraphes 3 et 7)

Le fabricant britannique de médicaments génériques Hikma Pharmaceuticals HIK.L a annoncé jeudi un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices annuels, en deçà des attentes, en raison des difficultés rencontrées dans son secteur des produits injectables, ce qui a fait chuter ses actions de 15 %, à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans.

Hikma a également retiré ses objectifs à moyen terme et a déclaré que le directeur général Said Darwazah se retirerait de la présidence exécutive pour se concentrer sur un redressement stratégique. Il a pris cette double fonction en décembre

"Je pense que nos prévisions pour 2026 reflètent une image réaliste de ce que nous pouvons réaliser cette année", a déclaré M. Darwazah lors d'une interview accordée à Reuters.

Cette mise à jour fait suite à une période difficile marquée par une compression des marges des médicaments génériques à l'échelle de l'industrie, qui ne montre que peu de signes d'apaisement. Elle intervient alors que l'entreprise est confrontée à des retards de fabrication dans sa nouvelle usine américaine de Bedford, dans l'Ohio.

Hikma a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Bedford commence sa production commerciale complète en 2028.

Les actions de Hikma sont tombées à leur plus bas niveau depuis novembre 2022 dans les premiers échanges, après avoir perdu plus d'un cinquième de leur valeur l'année dernière.

DES LACUNES À COMBLER DANS LES ÉQUIPES DE VENTE ET DE MARKETING

La société prévoit un bénéfice d'exploitation de base compris entre 720 et 770 millions de dollars pour 2026, inférieur à une estimation consensuelle compilée par la société de 784 millions de dollars. La croissance des revenus cette année devrait se situer entre 2 % et 4 %, contre 7 % en 2025.

Hikma s'attend à ce que le chiffre d'affaires de son activité d'injectables connaisse une croissance à un chiffre faible, alors que les analystes s'attendaient à une croissance à un chiffre élevé.

Les retards dans le lancement de certains produits et la décision de l'un de ses principaux clients de fabriquer ses produits aux États-Unis ont pesé sur les prévisions, a déclaré Khalid Nabilsi, directeur financier, à Reuters.

M. Nabilsi occupera le poste de directeur général adjoint pour l'Amérique du Nord et l'Europe et quittera son poste de directeur financier, parmi d'autres changements au sein de la direction.

"Nous avons identifié au cours des deux derniers mois des lacunes dans les équipes de vente et de marketing que nous devons combler", a déclaré M. Nabilsi.

Le bénéfice de base d'Hikma a chuté de 6 % au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025. Les marges se sont contractées à 31 % pour 2025, contre 35,3 % en 2024, et devraient encore se contracter cette année, pour se situer entre 27 % et 28 %.

Ce mois-ci, Brookfield Private Capital a exclu de faire une offre pour Hikma .