Les actions de Hamilton Lane grimpent après que J.P. Morgan les a relevées à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de la société de gestion d'actifs pour les marchés privés Hamilton Lane HLNE.O augmentent de près de 2,5 % à 107,7 $ sur le marché préliminaire

** J.P. Morgan relève la note de l'action de "neutre" à "surpondérer"

** J.P. Morgan a indiqué que la moindre exposition de la société au crédit privé, la solidité continue des flux de richesse récents et les flux de capitaux attendus à court terme dans son fonds Secondaries, soutenus par la forte performance de son prédécesseur, ont justifié cette décision.

** "Les craintes des investisseurs en actions concernant le crédit privé en général et l'impact négatif potentiel de la désintermédiation de l'IA sur les sociétés de portefeuille de gestion d'actifs alternatifs ont été bien documentés par nous et par d'autres" - Brokerage

** La société ajoute que, bien qu'elle ne soit pas bien placée pour juger si les inquiétudes liées à l'IA sont justifiées, elle estime que la récente liquidation des gestionnaires d'actifs alternatifs en Amérique du Nord pourrait être exagérée

** Sept analystes considèrent l'action comme "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 151 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, HLNE est en baisse de ~22% depuis le début de l'année