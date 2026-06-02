Les actions de Halkbank remontent à l'approche de la date limite fixée pour l'examen de conformité aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mirac Dereli et Canan Sevgili

Les actions de Halkbank HALKB.IS ont progressé de près de 10 % mardi, les analystes mettant en avant l'anticipation d'une fin, le 10 juin, de l' -procédure américaine engagée contre la banque publique turque.

Cela pourrait permettre une croissance plus rapide de Halkbank, car cela lui permettrait de rouvrir des canaux de financement hors dépôts, ont-ils déclaré, soulignant l'expiration d'un délai de 90 jours accordé à la banque pour démontrer sa conformité à un accord signé avec les États-Unis en mars.

« Il ne serait pas faux de lier les récentes fluctuations du titre aux spéculations entourant la fin prochaine de ce processus », a déclaré Cemal Demirtas, directeur général adjoint chargé de la recherche chez Ata Invest, ajoutant que la liquidité limitée des actions de Halkbank contribuait également à de fortes fluctuations de cours. Les actions de Halkbank ont progressé de 25 % depuis le début de l'année , tandis que le principal indice bancaire turc a reculé de 6 %. Halkbank, qui aurait aidé Téhéran à contourner les sanctions économiques américaines , a signé en mars un accord lui interdisant de conclure des transactions au profit de l’Iran.

Elle a déclaré qu’elle ne reconnaîtrait aucune infraction pénale et ne paierait aucune amende judiciaire ou administrative. À la suite de cet accord, Halkbank a engagé Ernst & Young pour vérifier sa conformité avec les sanctions américaines et les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent, ont déclaré les avocats de la banque dans un document déposé au tribunal en mars.