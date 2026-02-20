Les actions de Guzman y Gomez plongent en raison de la baisse des ventes aux États-Unis due à la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long avec des détails sur les résultats, les mouvements d'actions et les commentaires des analystes)

La chaîne de restauration rapide mexicaine Guzman y Gomez GYG.AX a annoncé vendredi un bénéfice semestriel supérieur aux prévisions, mais la faiblesse des ventes aux Etats-Unis dans un contexte de consommation difficile a fait plonger ses actions de 16% à un niveau historiquement bas.

Guzman y Gomez ( GYG) a fait ses débuts sur l'ASX en juin 2024, ce qui constitue la plus importante cotation en Australie depuis trois ans. La société a levé 335,1 millions de dollars australiens (236,45 millions de dollars US) lors de la troisième plus importante introduction en bourse depuis cinq ans, ce qui lui a permis d'atteindre une valeur de 2,2 milliards de dollars australiens.

Considérée comme un indicateur du sentiment à l'égard du secteur australien de la restauration rapide, ses projets ambitieux d'expansion aux États-Unis dans un contexte de faiblesse des ventes, de hausse des prix et de modération des dépenses de consommation ont suscité l'ire des investisseurs.

L'action de GYG a chuté de 16,5 % dans les premiers échanges, à 17,00 dollars australiens. Cela représente environ 23 % de moins que le prix de 22 dollars australiens de son introduction en bourse et 63 % de moins que son record historique de 45,99 dollars australiens atteint il y a un an.

"L'entreprise fonctionne bien, mais pas aussi vite que le marché l'attend", ont écrit les analystes de Citi.

"Il est difficile de voir ce qu'il y a de nouveau dans ce résultat qui inciterait les investisseurs à poursuivre l'action à la hausse, en particulier compte tenu de l'évaluation."

Les ventes du réseau américain ont fait un bond de 67 % pour atteindre 8,2 millions de dollars australiens au premier semestre, mais sont restées inférieures au consensus de 9,2 millions de dollars australiens établi par Visible Alpha. Le mauvais temps dans la région de Chicago au cours du trimestre de décembre a également nui à la croissance des ventes comparables.

GYG continue de s'attendre à ce que les pertes américaines augmentent légèrement au cours de l'année jusqu'en juin, par rapport à une perte de 13,2 millions de dollars australiens au cours de l'exercice 2025. Elle a également signalé une pression sur la dynamique des ventes à court terme suite à la fin de son partenariat avec DoorDash DASH.O et au passage à Uber Eats.

Le segment australien de GYG, son plus grand contributeur aux ventes, a déclaré des ventes de réseau au premier semestre de 673,6 millions de dollars australiens (475,29 millions de dollars US), en hausse de 17,5% par rapport à l'année dernière, et a prévu des marges bénéficiaires annuelles allant jusqu'à 6,2%, contre 5,7% l'année dernière.

L'opérateur de la chaîne de restauration rapide a déclaré un bénéfice net après impôts de 10,6 millions de dollars australiens pour les six mois au 31 décembre, plus élevé que le consensus de Visible Alpha de 9,2 millions de dollars australiens et que les 7,3 millions de dollars australiens de l'année dernière.

Les ventes du réseau du groupe ont fait un bond de 18 % pour atteindre 681,8 millions de dollars australiens, bien que ce chiffre soit inférieur au consensus de 687,3 millions de dollars australiens établi par Visible Alpha.

La société a déclaré un acompte sur dividendes de 7,4 cents australiens par action.

(1 $ = 1,4172 dollar australien)