Les actions de GM s'effondrent alors que le constructeur automobile fait état d'une hausse des pressions sur les coûts

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* Les prévisions annuelles de bénéfice par action ajusté sont resserrées entre 12,75 et 13,75 dollars, un niveau inférieur à la valeur médiane des estimations des analystes

* Le conseil d'administration de GM approuve un programme pluriannuel de rachat d'actions de 20 milliards de dollars

* L'inflation des matières premières pourrait peser sur le résultat net de l'année prochaine à hauteur de 2 milliards de dollars, selon le directeur financier Jacobson

(Ajout d'un graphique)

par Kalea Hall et Nathan Gomes

Le bénéfice de base de General Motors

GM.N au troisième trimestre a fortement progressé grâce aux ventes soutenues de pick-up, mais son action a chuté mardi après que le constructeur automobile a signalé des pressions pour les mois à venir liées à la hausse des coûts des matières premières et à la baisse des ventes de pick-up.

La société a indiqué que son résultat trimestriel avant intérêts et impôts, hors éléments non récurrents (EBIT ajusté), avait progressé de 22 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,1 milliards de dollars. Cela représente 3,70 dollars par action, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,63 dollars, selon les données de LSEG.

Elle a resserré ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel, les situant désormais entre 12,75 et 13,75 dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes de 13,41 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action GM a reculé d'environ 5% en début de séance .

"Nous pensons que cette vague de ventes reflète principalement la déception suscitée par le fait que le point médian de ses prévisions actualisées soit inférieur" au consensus de Wall Street, a déclaré Garrett Nelson, analyste chez CFRA, dans une note destinée aux investisseurs.

GM s'attend à ce que le quatrième trimestre soit affecté négativement par une baisse des livraisons de pick-up, alors que le constructeur se prépare à lancer les versions redessinées de ses modèles Chevrolet Silverado et GMC Sierra, ses principaux moteurs de rentabilité.

LE RACHAT D'ACTIONS TÉMOIGNE DE LA CONFIANCE POUR '27

GM a indiqué que l’inflation des matières premières, notamment la hausse des dépenses liées à la logistique et aux puces électroniques, s’élèverait à environ 2 milliards de dollars cette année, soit la fourchette haute de ses prévisions précédentes. GM a précisé qu’elle s’attendait à ce que les coûts bruts liés aux droits de douane atteignent la fourchette basse de ses prévisions, comprise entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars.

Pour l’année prochaine, l’entreprise a déclaré que "la voie à suivre s’annonce plus difficile", mais a réaffirmé qu’elle s’attendait à de meilleurs résultats, en supposant une demande des consommateurs toujours forte et un apaisement des pressions sur les coûts des matières premières et de la logistique.

"La consommation a remarquablement bien résisté. Nous devons continuer à la surveiller", a déclaré Paul Jacobson, directeur financier de GM, aux analystes lors de la conférence téléphonique de l’entreprise. "Nous n’avons rien observé qui indique un quelconque affaiblissement."

Il a toutefois précisé que les coûts avaient fortement augmenté au cours des deux derniers mois, notamment pour l’acier, l’aluminium et la logistique. Il a ajouté que si les dépenses liées aux matières premières ne baissaient pas par rapport aux niveaux récents, elles pourraient peser sur le résultat net de GM à hauteur de 2 milliards de dollars l’année prochaine.

JP Morgan a indiqué que les investisseurs "risquent de remettre en question leur conviction pour l’instant" en raison de la hausse des coûts et de l’incertitude quant à la capacité de l’entreprise à maintenir sa composition de ventes favorable, dominée par les camions haut de gamme.

PLUS DE CAMIONS, MOINS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES: UNE SOURCE DE BÉNÉFICES

Le conseil d’administration de GM a approuvé un programme pluriannuel de rachat d’actions de 20 milliards de dollars. GM a racheté environ 29,5 milliards de dollars de ses propres actions depuis 2023, réduisant ainsi le nombre total d’actions en circulation afin d’améliorer son résultat par action.

Au troisième trimestre, l’entreprise a vendu une part plus importante de gros pick-up et moins de véhicules électriques, ce qui a contribué à améliorer son résultat net. L’entreprise a réduit ses ventes de véhicules électriques, qui ont toujours été déficitaires, suite au retrait du soutien de l’administration Trump à ces derniers.

Garrett Nelson, de CFRA, a souligné que GM avait perdu des parts de marché aux États-Unis cette année et a imputé cette situation à la concurrence des véhicules hybrides, une catégorie dans laquelle GM est pratiquement absent. Au cours de la dernière décennie, le constructeur automobile a misé tout sur les véhicules électriques, renonçant à proposer des véhicules hybrides, qui représentent désormais plus de 15 % des ventes aux États-Unis.

"L’entreprise va devoir faire face à un parcours plus difficile en raison de son absence d’offre dans le domaine des hybrides", a-t-il déclaré.

Barra a déclaré aux analystes lors d’une conférence téléphonique que GM "proposera des hybrides", bien qu’elle ait refusé de donner un calendrier ou d’autres détails.