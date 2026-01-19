 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions de Genmab chutent après que l'essai d'un médicament contre le cancer n'a pas atteint le critère d'évaluation
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 janvier - ** Les actions de la société danoise Genmab

GMAB.CO chutent d'environ 6 % après que le fabricant de médicaments et son partenaire américain AbbVie ABBV.N ont déclaré que leur essai de phase 3 pour un médicament contre le cancer du sang n'avait pas atteint le critère d'évaluation ** L'Epcoritamab n'a pas réussi à améliorer le taux de survie des patients dans l'étude de phase tardive, selon les entreprises

** Nous considérons une légère correction des actions comme une opportunité d'achat pour Genmab, qui est l'un de nos meilleurs choix", déclare Van Lanschot Kempen ** J.P.Morgan déclare qu'il est décevant de constater l'échec de l'essai EPCORE DLBCL-1

** Il s'attend à ce que l'attention reste concentrée sur l'essai DLBCL 1L, plus important, dont les résultats seront publiés à la mi-2026 et pour lequel Genmab semble plus confiant quant à des résultats positifs

** Les actions de Genmab cotées en bourse aux États-Unis ont perdu plus de 7 % dans les échanges de l'après-midi de vendredi

** Si les pertes se maintiennent, les actions de Genmab connaîtront leur pire journée depuis avril

Valeurs associées

ABBVIE
214,470 USD NYSE -1,12%
GENMAB
275,400 EUR Tradegate -0,61%
GENMAB
2 054,000 DKK LSE Intl -5,82%
GENMAB
330,3700 USD OTCBB -1,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des enfants dans un parc à Pékin, le 3 janvier 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    La Chine continue de faire de moins en moins de bébés
    information fournie par AFP 19.01.2026 10:04 

    Le taux de natalité en Chine est tombé l'an dernier à son niveau le plus bas depuis le début de cette statistique en 1949, et ce malgré les efforts des autorités pour enrayer le déclin, selon des chiffres publiés lundi par le Bureau national des statistiques (BNS). ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom, pour environ 600 millions d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 10:04 

    SNCF Voyageurs a annoncé lundi dans un communiqué la commande à Alstom de 15 TGV de nouvelle génération supplémentaires, pour un montant d'environ 600 millions d'euros, destinés notamment à "développer son offre" entre la France et la Belgique. Il s'agit de la ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Groenland: la Bourse de Paris plombée par les menaces douanières de Donald Trump
    information fournie par AFP 19.01.2026 10:03 

    La Bourse de Paris évolue en nette baisse lundi, accusant le coup après les menaces de droits de douane de Donald Trump contre plusieurs pays européens qui s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland. Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,23% à 8.157,31 ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Risque de correction sous les résistances
    MAUREL ET PROM : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 19.01.2026 10:01 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank