Les actions de Genmab chutent après que l'essai d'un médicament contre le cancer n'a pas atteint le critère d'évaluation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 janvier - ** Les actions de la société danoise Genmab

GMAB.CO chutent d'environ 6 % après que le fabricant de médicaments et son partenaire américain AbbVie ABBV.N ont déclaré que leur essai de phase 3 pour un médicament contre le cancer du sang n'avait pas atteint le critère d'évaluation ** L'Epcoritamab n'a pas réussi à améliorer le taux de survie des patients dans l'étude de phase tardive, selon les entreprises

** Nous considérons une légère correction des actions comme une opportunité d'achat pour Genmab, qui est l'un de nos meilleurs choix", déclare Van Lanschot Kempen ** J.P.Morgan déclare qu'il est décevant de constater l'échec de l'essai EPCORE DLBCL-1

** Il s'attend à ce que l'attention reste concentrée sur l'essai DLBCL 1L, plus important, dont les résultats seront publiés à la mi-2026 et pour lequel Genmab semble plus confiant quant à des résultats positifs

** Les actions de Genmab cotées en bourse aux États-Unis ont perdu plus de 7 % dans les échanges de l'après-midi de vendredi

** Si les pertes se maintiennent, les actions de Genmab connaîtront leur pire journée depuis avril